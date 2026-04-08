Jornalista Maria Cândida realiza palestra gratuita em Rio Branco nesta quinta

O evento possui entrada livre para toda a comunidade interessada em acompanhar o debate.

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A capital acreana recebe, nesta quinta-feira (9), a jornalista Maria Cândida para uma palestra exclusiva voltada ao compartilhamento de experiências e incentivo ao saber. O evento será realizado no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco, com início programado para as 17:30h.

Com o tema central voltado à ideia de que “aprender e conhecer faz crescer”, a palestrante deve abordar trajetórias de vida e a importância da busca contínua por informação. A iniciativa destaca-se por ser totalmente acessível à população, contando com entrada livre para os interessados.

Programação e Acesso

Os organizadores reforçam que o encontro é uma oportunidade para profissionais, estudantes e o público em geral ouvirem uma das figuras mais conhecidas do jornalismo brasileiro. Não é necessário realizar pagamento para acessar o auditório, mas recomenda-se a chegada com antecedência devido ao horário de início.

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O evento integra agendas de fomento ao conhecimento na capital, utilizando o espaço institucional do Detran para promover o diálogo entre a convidada e a comunidade local.