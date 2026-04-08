09/04/2026
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Jornalista Maria Cândida se apresenta nesta terça em Tarauacá; veja

O evento é aberto ao público e busca reunir mulheres de diferentes áreas para um momento de aprendizado

Por José Halif, ContilNet 08/04/2026
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Jornalista Maria Cândida se apresenta nesta terça em Tarauacá; veja
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🛡️ Editorial
Fato Checado

A jornalista Maria Cândida realiza nesta terça-feira (8), às 19h, uma palestra especial sobre liderança feminina no município de Tarauacá, no interior do Acre. O evento acontece no Ginásio Ruynet Lima de Matos e tem entrada gratuita.

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Com o tema “Liderança Feminina”, a apresentação propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres para ocupar espaços de decisão, além de abordar temas como reinvenção profissional e pessoal, crescimento no mercado de trabalho e o protagonismo feminino na sociedade.

Durante a palestra, Maria Cândida também deve compartilhar experiências de sua trajetória no jornalismo e discutir diferentes estilos de liderança, incentivando mulheres a reconhecerem e desenvolverem seu potencial em qualquer fase da vida.

A programação segue na quarta-feira (9), às 19h, em Rio Branco, no auditório do Detran, ampliando o alcance da iniciativa no estado.

O evento é aberto ao público e busca reunir mulheres de diferentes áreas para um momento de aprendizado, troca de experiências e inspiração, destacando a importância da liderança feminina na construção de uma sociedade mais igualitária.

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