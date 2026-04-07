Jovem acreana viraliza cantando e sonha em ajudar família através da música

A artista agora busca transformar a fama digital na realização de um grande sonho

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A jovem Dry Silva, de Rodrigues Alves, tornou-se o novo fenômeno das redes sociais após um vídeo seu cantando viralizar no TikTok. Com 32 mil seguidores em pouco tempo, a artista agora busca transformar a fama digital na realização de um sonho: consolidar uma carreira profissional na música.

Em vídeo publicado no TikTok, Dry Silva expressou sua surpresa com a repercussão de seu talento.

Sonho de criança

“Desde muito pequena eu comecei a cantar, mas eu não sabia que eu iria alcançar esse tanto de seguidor. E eu comecei a gravar, mas eu não tinha essa sensação de que eu iria viralizar nas redes sociais”, conta.

Para a jovem artista, o sucesso digital é o meio para alcançar seu objetivo principal: ajudar a família através da carreira musical. Mais do que fama, Dry Alves encara cada nova visualização como um passo concreto para transformar o talento em apoio e estabilidade para seus familiares.