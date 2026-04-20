Imagens gravadas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram o momento de desespero vivido pelo rapaz

O jovem Gabriel Antônio Manuares da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), no município de Manoel Urbano, interior do Acre. Ele estava desaparecido desde a madrugada de domingo (19), quando apresentou um possível surto psicótico e saiu correndo pelas ruas da cidade, chegando a escalar muros e telhados de residências.

Imagens gravadas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram o momento de desespero vivido pelo rapaz, que demonstrava comportamento agitado e fora do comum. Pessoas que estavam próximas tentaram acompanhá-lo, mas não conseguiram impedir que ele desaparecesse.

Após buscas realizadas desde as primeiras horas do desaparecimento, o corpo de Gabriel foi localizado nas proximidades da margem do Rio Purus, causando forte comoção entre familiares, amigos e moradores do município.

A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da morte e esclarecer o que aconteceu entre o momento do desaparecimento e a localização do corpo. O caso gerou grande repercussão em Manoel Urbano e reacendeu o debate sobre a importância do atendimento rápido em situações de crise psicológica e de saúde mental.