10/04/2026
Jovem fica ferido após colisão com bicicleta elétrica em Rio Branco

O ciclista teria realizado uma manobra proibida, invadindo a trajetória da motocicleta e provocando a colisão

Por Ithamar Souza, ContilNet 10/04/2026
Um jovem de 21 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (10), na Avenida Amadeu Barbosa, localizada no bairro Areal, em Rio Branco.

A vítima, identificada como Rauan Rabelo Passos, conduzia uma motocicleta Honda Fan 160, de cor prata, no sentido bairro-centro, quando acabou colidindo com um condutor de bicicleta elétrica que trafegava no sentido oposto.

De acordo com informações de testemunhas, o ciclista teria realizado uma manobra proibida, invadindo a trajetória da motocicleta e provocando a colisão. Com o impacto, ambos foram arremessados ao solo.

Após o acidente, o condutor da bicicleta elétrica deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Rauan foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, o jovem sofreu uma fratura na clavícula direita, mas seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.

