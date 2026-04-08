Executor de idosa no Pará já havia matado o próprio pai em 2021

⏱️ 2 mins leitura

A investigação sobre a morte de Luciana Oliveira, de 54 anos, ganhou contornos ainda mais dramáticos. Christian Mikael da Silva, preso na última segunda-feira (06/04) pela execução do crime, é um velho conhecido do sistema socioeducativo.Segundo a polícia, em 2021, com apenas 13 anos, o jovem matou o próprio pai utilizando um pedaço de pau.

Um Crime Sob Encomenda

O assassinato de Luciana não foi um impulso, mas um plano arquitetado pela própria neta, Sabrina Silva Gregório, de 20 anos. A motivação? A avó não aceitava o relacionamento dos dois, alertando que Christian era “má companhia”.

O Pagamento: Sabrina teria prometido ao namorado uma quantia em dinheiro e um carro para realizar o serviço.

O Plano: A dupla ainda planejava assassinar o companheiro de Luciana, detalhe que segue sob investigação da Polícia Civil.

Com informações do Metrópoles.

Requintes de Crueldade e Heroísmo Infantil

O ataque na residência da vítima foi marcado por uma violência extrema. Christian utilizou um martelo, tentou esganar a idosa e, por fim, utilizou uma faca.

Durante o crime, um outro neto de Luciana, uma criança de apenas 10 anos, tentou salvar a avó avançando contra o agressor com uma faca de cozinha, mas não conseguiu impedir a tragédia.

Prisão e Desfecho

O casal foi localizado e detido no Pará. Sabrina e Christian agora respondem por homicídio qualificado. A polícia destaca que o perfil do executor já demonstrava traços de psicopatia desde a infância, confirmados agora pelo parricídio cometido há cinco anos e pela frieza com que aceitou o “contrato” da namorada.