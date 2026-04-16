Justiça italiana autorizou extradição de Zambelli também por crime de armas

A situação da ex-deputada federal Carla Zambelli na Itália tornou-se ainda mais delicada nesta quinta-feira (16/04). A Corte de Apelação de Roma emitiu uma nova decisão favorável à sua extradição para o Brasil, desta vez referente à condenação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O tribunal já havia autorizado o envio da ex-parlamentar pelo caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As Condenações no Brasil

Zambelli acumula duas penas definitivas (com trânsito em julgado) impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF):

Invasão Hacker (CNJ): Condenada a 10 anos e 8 meses de prisão.

Porte de Arma: Condenada a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, referente ao episódio ocorrido na véspera das eleições de 2022.

Com informações do Metrópoles.

O Próximo Passo: A Decisão Política

Apesar do aval do judiciário italiano para ambos os crimes, a palavra final sobre a extradição cabe agora ao poder executivo.

Ministro da Justiça: Carlo Nordio é quem decidirá se confirma ou rejeita o envio de Zambelli ao Brasil.

Destino Final: Caso a extradição seja confirmada, a ex-deputada será transferida diretamente para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia.

Relembre o Caso

Carla Zambelli fugiu para a Itália em 2025, logo após as condenações do STF. Ela foi presa em Roma em 29 de julho de 2025, após o ministro Alexandre de Moraes incluir seu nome na lista vermelha da Interpol. A defesa da ex-parlamentar ainda tenta recursos na última instância italiana, alegando irregularidades no processo brasileiro, mas as sucessivas derrotas na Corte de Apelação indicam que o retorno de Zambelli ao Brasil para cumprir pena é iminente.