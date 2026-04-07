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Justiça do Rio concede habeas corpus e mãe de Oruam não é mais considerada foragida

Márcia Nepomuceno, mãe do rapper e esposa de Marcinho VP, foi acusada de envolvimento com a facção criminosa

Guilherme Giagio

07/04/2026 às 18:54

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Defesa de Márcia Nepomuceno alegou que ela é servidora concursada, ré primária e tem patrimônio comprovado (Crédito: Reprodução Redes Sociais)

A Justiça do Rio concedeu um habeas corpus para Márcia Nepomuceno, mãe do rapper Oruam e esposa de Márcio Gama dos Santos Nepomucemo, conhecido como Marcinho VP, nesta terça-feira (7/4). Com a decisão, a mulher deixa de ser considerada foragida. Ela passou a ser procurada em março, após uma operação que visava prendê-la, assim como o filho e um sobrinho de Marcinho VP.

A Operação Legacy Red teve como objetivo cumprir mandados contra integrantes e suspeitos de colaborarem com o Comando Vermelho. De acordo com as autoridades, Márcia atua na intermediação de interesses do grupo fora do sistema carcerário. “Participando da circulação de informações e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos”, constou em um trecho da nota da Polícia Civil.

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Abrir em tela cheia Oruam e a mãe, Márcia NepomucenoCrédito: Reprodução @oruam Oruam e a mãe, Márcia NepomucenoCrédito: Reprodução Instagram @marciiagama Márcia NepomucenoCrédito: Portal LeoDias

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Segundo a defesa, as acusações são infundadas e carecem de comprovação. A equipe também destaca que Márcia Nepomuceno é servidora concursada, ré primária e tem patrimônio comprovado. A decisão favorável ao apelo foi assinada pelo desembargador Marcus Basílio, da 7ª Câmara Criminal.

Oruam, que também é procurado pela mesma operação, é considerado foragido desde fevereiro após a decretação de sua prisão preventiva por violar mais de 60 vezes as regras de uso da tornozeleira eletrônica. O cantor responde por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis, resistência e desacato.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Guilherme Giagio