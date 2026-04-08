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A manhã desta quarta-feira (08/04) foi de alívio e esperança para a família de Kelly Key. A cantora e influenciadora quebrou o silêncio sobre a internação do marido, Mico Freitas, revelando que, apesar do susto causado por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, a evolução clínica é extremamente positiva.

Gratidão e Rapidez no Diagnóstico

Diretamente do hospital, Kelly enfatizou que a agilidade em buscar socorro foi determinante para o prognóstico atual. Mico está passando por uma bateria de exames complementares, mas o pior já parece ter passado.

“No meio de tudo isso, eu só consigo sentir uma coisa: gratidão. Gratidão por termos conseguido agir rápido… pela estrutura e pela recuperação dele, que está sendo tão positiva”, desabafou a artista.

Corrente de Orações

Com informações do Metrópoles.

Kelly Key aproveitou a visibilidade para convocar seus milhões de seguidores para um momento de união espiritual. Ela pediu que todos se juntem em uma corrente de oração às 18h (horário de Brasília) hoje, reforçando que o marido não corre risco de vida no momento.

Polêmicas à Parte

O momento delicado ocorre em meio a trocas de indiretas públicas entre o cantor Latino, ex de Kelly, e a família da artista sobre a relação com a filha do antigo casal. No entanto, Kelly deixou claro que sua prioridade absoluta é o acompanhamento integral de Mico e a plena recuperação do empresário.

A equipe médica segue monitorando o quadro para avaliar possíveis sequelas, mas o otimismo da família sinaliza uma reabilitação promissora para o empresário neste primeiro semestre de 2026.