A construção de um “Caribe particular” no sítio de Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, tornou-se um dos principais ativos físicos monitorados pela Polícia Federal. Segundo o inquérito da Operação Narco Fluxo, a obra — avaliada em R$ 5 milhões — serviu para converter recursos ilícitos provenientes de apostas ilegais e tráfico internacional em melhorias imobiliárias permanentes.

A Estratégia da “Via Paralela”

Os investigadores identificaram um fluxo financeiro suspeito entre a produtora do artista e a empresa responsável pela obra, a Genesis Ecossistemas:

Transferências Identificadas: Entre março e setembro de 2024, foram rastreados pagamentos de R$ 960 mil feitos pela via corporativa.

O Esquema: A PF acredita que o faturamento dos shows de Ryan era inflacionado ou falso. Esse dinheiro “esquentado” era usado para pagar a obra, transformando liquidez financeira suspeita em um bem fixo de alto valor.

Etapa Final: A construção do lago seria o último ciclo da lavagem, onde o dinheiro, após passar por “laranjas”, retorna à economia formal com aparência de transação comercial legítima.

Com informações do Metrópoles.

Inspiração em Neymar e a “Homenagem à Filha”

O projeto, concluído em junho de 2024, foi amplamente divulgado por Ryan em suas redes sociais:

Homenagem: O artista batizou o local como “Lago da Zoe”, afirmando ser um presente para sua filha, então com cinco meses. Referência: Ryan confirmou que a inspiração veio do polêmico lago na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ). Engajamento: O vídeo da inauguração alcançou 1 milhão de curtidas, mas hoje é utilizado pela PF como prova de ostentação vinculada ao crescimento patrimonial sob investigação.

Impacto da Operação Narco Fluxo

A operação, que envolve mais de 200 policiais, já resultou no bloqueio de R$ 2,2 bilhões em bens de Ryan e outros 76 alvos. Além do MC, nomes como MC Poze do Rodo e o dono da página Choquei, Raphael Sousa, seguem sob custódia ou investigação.

O que diz a defesa: Em nota, os advogados de MC Ryan SP afirmam que todas as transações financeiras do artista são lícitas, possuem origem comprovada e que os esclarecimentos prestados à Justiça demonstrarão a verdade dos fatos.