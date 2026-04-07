LCK 2026: Faker revela que temeu ser trocado na T1

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A carreira de um pro player de esports costuma ser meteórica e curta, mas Faker desafia as leis do tempo. Em entrevista recente, o mid laner da T1 relembrou o ano de 2018 um dos poucos em que não levantou troféus como o ponto de maior incerteza em seus mais de dez anos de estrada. Naquela época, a pressão da idade e a ausência de títulos fizeram o astro questionar sua permanência no topo.

“Será que vou ser trocado?”

Faker explicou que o estigma de que jogadores profissionais “vencem” rápido o atingiu em cheio após a derrota na final do Worlds 2017 e um 2018 sem conquistas de LCK ou MSI.

“Eu me peguei pensando: ‘Será que este é o momento em que vou ser trocado?’. Eu sentia que não conseguiria escapar da tendência de carreiras curtas. Mas uma parte de mim perguntava: ‘Não posso provar que isso não é verdade?’”, revelou o jogador.

Com informações do Mais esports.

A Resposta no Campo de Batalha

Em vez de aceitar a “saída passiva”, Faker transformou o medo em combustível. O resultado dessa mudança de mentalidade é histórico:

Pós-2018: Desde aquele momento de dúvida, ele conquistou mais três títulos mundiais (Worlds) e quatro troféus da LCK .

Legado em 2026: Hoje, Faker não é apenas o capitão da T1 no 1º Split da LCK 2026, mas o símbolo de que a disciplina supera a barreira da idade no LoL.

Acompanhe a LCK 2026

O 1º Split da LCK 2026 segue a todo vapor, com a T1 de Faker figurando entre as favoritas. Para os fãs que querem ver a lenda em ação, o calendário de jogos e a tabela atualizada mostram que o “velhinho” ainda tem muito a ensinar às novas gerações de invocadores.