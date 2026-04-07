Legacy domina NRG e segue na briga pela PGL Bucharest 2026

Legacy elimina NRG hoje por 2 a 0 e segue viva na Romênia

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A madrugada foi de festa para a torcida brasileira na PGL Bucharest 2026. Em um duelo eliminatório de “vida ou morte”, a Legacy mostrou superioridade tática e individual para despachar a NRG por 2 a 0.

O resultado coloca o time brasileiro no grupo das equipes com campanha 2V-2D, restando apenas uma “final” para carimbar o passaporte rumo à fase eliminatória.

O Jogo: Domínio do Início ao Fim

Dust2 (13-6): A Legacy começou com um lado TR agressivo, liderado por um inspirado n1ssim, que fechou a primeira metade com 14 abates. Na inversão de lados, a defesa brasileira foi uma muralha, cedendo apenas um ponto para os norte-americanos antes de fechar o mapa.

Com informações do Draft5.gg

Inferno (13-6): Mesmo começando atrás no placar (0-3), a Legacy manteve a calma. latto assumiu o protagonismo na defesa do Bomb B, garantindo um 8-4 no primeiro tempo. No ataque, dumau e n1ssim finalizaram o serviço com entradas explosivas, não dando chances de reação para a NRG.

Destaques Individuais

n1ssim: O grande nome da série, mantendo um nível de “first kills” altíssimo e garantindo clutches importantes. latto: O “homem de confiança” da defesa, fundamental para travar as tentativas de avanço da NRG na Inferno.

O que vem por aí?

Com a vitória, a Legacy agora aguarda o sorteio do confronto decisivo (2-2). Se vencer a próxima série MD3, a equipe avança para os playoffs. Já a PGL Bucharest 2026 continua a todo vapor na Romênia até o próximo sábado (11/04).