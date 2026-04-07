07/04/2026
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Lei obriga empresas a informar sobre vacinação contra HPV e câncer

Medida amplia campanhas de conscientização no ambiente de trabalho

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Vacina
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

Uma nova lei publicada pelo governo federal passa a obrigar empresas a informar trabalhadores sobre a importância da vacinação contra o HPV e a prevenção de cânceres associados ao vírus. A medida foi incluída entre os destaques do Diário Oficial da União desta segunda-feira (6) e já está em vigor.

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A norma determina que empregadores adotem ações de conscientização voltadas aos funcionários, com o objetivo de ampliar o acesso à informação sobre formas de prevenção, sintomas e a importância da imunização. O HPV é um dos principais responsáveis por diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, além de outras doenças.

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De acordo com o texto, as campanhas deverão orientar os trabalhadores de maneira clara e acessível, reforçando a necessidade da vacinação, especialmente entre públicos mais jovens. A iniciativa busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir os índices de doenças relacionadas ao vírus no país.

Além disso, a lei reforça o papel das empresas como parceiras nas políticas públicas de saúde, ao estimular ações educativas dentro do ambiente de trabalho. A proposta é que a disseminação de informações contribua para a prevenção e o diagnóstico precoce.

A publicação no Diário Oficial da União integra um conjunto de medidas voltadas à saúde pública e prevenção de doenças, com foco em ampliar o alcance de campanhas informativas e fortalecer a conscientização da população.

Com a nova regra, empresas passam a ter papel ativo na divulgação de informações sobre vacinação, em uma estratégia que alia saúde e ambiente corporativo.

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