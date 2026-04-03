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O “mel de lua” de Leonardo Jardim no comando do Flamengo chegou ao fim de forma abrupta na noite desta quinta-feira (02/04). Em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro foi dominado pelo Bragantino e saiu de campo com um amargo 3 x 0 no placar. Visivelmente incomodado, o técnico português admitiu o baque emocional e técnico da equipe.

O Fim da Invencibilidade

Até o apito inicial no Estádio Cícero De Souza Marques, Jardim ostentava uma sequência positiva de cinco jogos (três vitórias e dois empates). A derrota pesada quebrou a confiança que vinha sendo construída:

“Sinceramente, este jogo quebra um pouco a série que os jogadores vinham fazendo… Eu acredito que alguns destes jogadores eram para estar mais confiantes, mas com certeza esse não foi o melhor jogo”, analisou o treinador.

Com informações do Metrópoles.

Distância do Líder

O revés estacionou o Flamengo na 6ª colocação, com 14 pontos. A situação na tabela começa a preocupar a torcida, já que o líder Palmeiras abriu uma vantagem de 8 pontos em relação ao clube carioca. A falta de combatividade em Bragança Paulista foi o ponto central das críticas de Jardim, que classificou a atuação como abaixo do padrão exigido pelo clube.

Próximo Desafio: Clássico contra o Santos

Sem tempo para lamentar, o Flamengo já vira a chave para a 10ª rodada. No domingo (05/04), a equipe recebe o Santos, que vive um momento conturbado após as polêmicas extracampo de Neymar. Será o teste de fogo para Jardim provar que a goleada sofrida foi apenas um “ponto fora da curva” na sua trajetória.