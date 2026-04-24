Líder de Israel, Netanyahu revela diagnóstico de câncer de próstata

Líder de Israel afirma que doença foi detectada precocemente e tratada sem metástase

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, revelou nesta sexta-feira (24) que enfrentou um câncer de próstata, diagnosticado durante exames de rotina. Aos 76 anos, o líder afirmou que a doença foi identificada de forma precoce e tratada com sucesso.

Segundo Netanyahu, o tumor era considerado “muito pequeno” e não apresentou metástase. Ele passou por um procedimento cirúrgico em dezembro de 2024 e declarou que o problema foi “completamente tratado”.

“Graças a Deus, estou saudável”, afirmou o premiê, ao comentar publicamente o caso pela primeira vez.

Diagnóstico foi mantido em sigilo

De acordo com informações divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro, o diagnóstico foi mantido em sigilo por cerca de dois meses. A decisão teria sido tomada para evitar que a situação fosse explorada politicamente.

O caso só veio à tona após a divulgação do relatório médico anual do líder israelense.

Repercussão internacional

A revelação gerou repercussão internacional, principalmente por marcar a primeira vez que Netanyahu admite publicamente ter enfrentado um câncer.

Apesar disso, o premiê reforçou que segue em plenas condições de exercer suas funções, destacando que o tratamento foi concluído com êxito e sem complicações.

Com informações Bacci Notícias