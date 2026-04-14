14/04/2026
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Líder do governo sai em defesa de Mailza após série de trocas na gestão

Nos primeiros dias de gestão, Mailza realizou uma ampla reformulação no alto escalão

Por Matheus Mello, ContilNet 14/04/2026
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Líder do governo sai em defesa de Mailza após série de trocas na gestão
Durante o discurso, Manoel afirmou que as decisões fazem parte das prerrogativas do cargo | Foto: ContilNet

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Manoel Moraes (PP), utilizou a tribuna da Casa nesta terça-feira (14) para defender a governadora Mailza Assis após recentes mudanças promovidas na estrutura do Executivo estadual.

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Nos primeiros dias de gestão, Mailza realizou uma ampla reformulação no alto escalão, com a substituição de mais de 10 secretários, incluindo pastas estratégicas como Saúde, Direitos Humanos e Mulher, além de mudanças em cargos de direção.

Durante o discurso, Manoel afirmou que as decisões fazem parte das prerrogativas do cargo e são necessárias para garantir o funcionamento da administração.

“Ela é governadora do Acre. Tem toda a questão legal de fazer o que achar conveniente para melhorar o estado. Como é que assume e não muda nada? A pessoa precisa colocar gente que vá ao encontro das suas ideias”, disse.

O parlamentar também rebateu críticas sobre a rapidez das mudanças e fez um paralelo com gestões anteriores. Segundo ele, o ex-governador Binho Marques, do PT, levou um período inicial para estruturar a equipe antes de consolidar o governo.

“As pessoas diziam que ia demorar. Na época do Binho, ele passou um tempo organizando para depois desenvolver um grande governo. E foi o que aconteceu. Espero que a Mailza faça igual ou melhor”, afirmou.

Ele disse ainda que as alterações são comuns em início de gestão e fazem parte de um processo de organização administrativa.

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