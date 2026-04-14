Nos primeiros dias de gestão, Mailza realizou uma ampla reformulação no alto escalão

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Manoel Moraes (PP), utilizou a tribuna da Casa nesta terça-feira (14) para defender a governadora Mailza Assis após recentes mudanças promovidas na estrutura do Executivo estadual.

Nos primeiros dias de gestão, Mailza realizou uma ampla reformulação no alto escalão, com a substituição de mais de 10 secretários, incluindo pastas estratégicas como Saúde, Direitos Humanos e Mulher, além de mudanças em cargos de direção.

Durante o discurso, Manoel afirmou que as decisões fazem parte das prerrogativas do cargo e são necessárias para garantir o funcionamento da administração.

“Ela é governadora do Acre. Tem toda a questão legal de fazer o que achar conveniente para melhorar o estado. Como é que assume e não muda nada? A pessoa precisa colocar gente que vá ao encontro das suas ideias”, disse.

O parlamentar também rebateu críticas sobre a rapidez das mudanças e fez um paralelo com gestões anteriores. Segundo ele, o ex-governador Binho Marques, do PT, levou um período inicial para estruturar a equipe antes de consolidar o governo.

“As pessoas diziam que ia demorar. Na época do Binho, ele passou um tempo organizando para depois desenvolver um grande governo. E foi o que aconteceu. Espero que a Mailza faça igual ou melhor”, afirmou.

Ele disse ainda que as alterações são comuns em início de gestão e fazem parte de um processo de organização administrativa.