Líder do Reino Unido defende plano prático para Ormuz após conversa com Trump

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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou na noite desta quinta-feira, 9, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo de cessar-fogo no Irã, afirmando que estão “na próxima etapa” para encontrar uma solução para o conflito.

De acordo com um comunicado publicado pelo governo britânico, Starmer – que está no Catar – falou sobre as discussões com líderes e militares da região do Golfo sobre a “necessidade de estabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”. Os dois líderes discutiram a necessidade de um plano “prático” para que o tráfego de navios volte a fluir “o mais rápido possível”.

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O fluxo de navios no Estreito de Ormuz ainda não foi completamente restabelecido. De acordo com a S&P Market Intelligence, apenas cinco passaram pela via na quarta-feira, enquanto a empresa de rastreamento de embarcações MarineTraffic informou que mais de 400 embarcações permanecem encalhadas no local. Hoje, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que a gestão do estreito “será levada a uma nova fase”, mas sem conceder detalhes.

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Trump e Starmer concordaram em conversar novamente em breve, ainda segundo o comunicado do governo britânico.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo