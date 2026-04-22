Liverpool define substituto de Salah: atacante francês está na mira

Liverpool quer Kolo Muani para substituir Salah na próxima temporada de 2026

Com a saída confirmada de Mohamed Salah para o final desta temporada, o Liverpool não perdeu tempo e já traçou sua estratégia de ataque. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o clube inglês fixou o alvo em Randal Kolo Muani. O francês de 27 anos, que detém o título de terceira contratação mais cara da história do PSG, é visto pela diretoria como o nome capaz de manter a versatilidade do setor ofensivo.

O “Cigano” de Luxo da Temporada

A trajetória de Kolo Muani nos últimos meses tem sido intensa:

Preço de Ouro: O atacante custou 90 milhões de euros ao Paris Saint-Germain em 2023, ficando atrás apenas de Neymar e Mbappé na folha histórica do clube.

Peregrinação: Após não se firmar em Paris, passou seis meses na Juventus (janeiro de 2025) e foi emprestado ao Tottenham em setembro de 2025.

Números Atuais: Nos Spurs, o francês soma 36 jogos, com 5 gols e 4 assistências. Apesar da fase morna, sua capacidade de atuar pela ponta direita é o que seduz a comissão técnica do Liverpool.

Com informações do O Globo.

Disputa de Gigantes

O Liverpool não terá caminho livre. A Juventus, onde o atleta já teve uma passagem relâmpago, demonstrou interesse em repatriar o jogador de forma definitiva. Contudo, o poder financeiro da Premier League e o projeto de reconstrução pós-Salah colocam os Reds em vantagem na negociação com o PSG, que ainda detém o passe do atleta.

Por que Kolo Muani?

A escolha se baseia na polivalência. Com a saída do “Rei Egípcio”, o Liverpool busca um atleta que não seja apenas um finalizador, mas que tenha velocidade para recompor o lado do campo e inteligência tática para flutuar no ataque, características que Kolo Muani apresentou em sua melhor fase no Eintracht Frankfurt e na seleção francesa.