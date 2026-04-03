Loja cobra multa por terno após morte de noivo e caso gera revolta

📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução

⏱️ 2 minutos de leitura

A morte do engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, de 24 anos, horas após o próprio casamento, ganhou novos desdobramentos e repercussão nacional. Isso porque familiares afirmam que a loja responsável pelo aluguel do terno do noivo teria cobrado uma multa de R$ 2,5 mil após a peça ser danificada durante as tentativas de reanimação.

O caso aconteceu em Goiânia, no último sábado (28). Segundo relatos da família, o terno foi danificado no momento em que pessoas tentavam socorrer Matheus logo após a cerimônia. Ao devolver a roupa, a loja teria informado que seria necessário arcar com o valor pelos danos.

A situação provocou forte reação e passou a circular nas redes sociais, com milhares de pessoas manifestando solidariedade à viúva, Ana Karolina Freitas. A família chegou a procurar a empresa para tentar resolver o caso, e, segundo a irmã do noivo, houve inicialmente a indicação de cobrança, com possibilidade de abatimento do valor já pago e parcelamento do restante.

LEIA TAMBÉM:

Após a repercussão, a empresa divulgou uma nota afirmando que não realizaria a cobrança. No posicionamento, a loja lamentou a morte do noivo e declarou que houve um mal-entendido, garantindo que não haveria qualquer custo relacionado ao traje.

Apesar da manifestação pública da empresa, familiares sustentam que a cobrança foi apresentada antes da repercussão do caso, o que ampliou a indignação em torno da situação.

Metrópoles