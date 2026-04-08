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Lotofácil hoje, concurso 3656: Confira o resultado sorteado nesta quarta (8)

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11 09 2020 Loteria 5
📸 Foto: Reprodução / InfoMoney
⏱️ 1 min leitura

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As 15 dezenas do concurso número 3656 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta quarta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 06 – 18 – 12 – 15 – 03 – 04 – 08 – 11 – 24 – 14 – 25 – 07 – 20 – 21 – 19. 

O prêmio estimado deste sorteio era de R$ 2 milhões.

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As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Um jogo simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Sara Baptista

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