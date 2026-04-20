Paquetá tem edema no tendão, mas não preocupa o Flamengo

Paquetá tem apenas edema na coxa e já trata no CT rubro-negro.

O Flamengo divulgou, no início desta segunda-feira (20/04), o boletim médico oficial de Lucas Paquetá.

O meia, que foi o autor do segundo gol na vitória contra o Bahia, causou apreensão ao terminar a partida mancando após uma dividida com o zagueiro Mingo. Felizmente, a ressonância magnética realizada na madrugada indicou apenas um edema no tendão da coxa esquerda, descartando qualquer dano ligamentar no joelho.

O Momento do Susto

Aos 40 minutos do segundo tempo, Paquetá pisou de mau jeito em uma disputa de bola. Como o técnico Leonardo Jardim já havia realizado todas as substituições, o jogador permaneceu em campo no sacrifício, visivelmente limitado.

A Reação: Assim que o juiz apitou o fim do jogo, o meia desabou no gramado do Maracanã, saindo acompanhado pelos médicos diretamente para os vestiários.

O Diagnóstico: O Departamento Médico informou que o atleta já iniciou o processo de recuperação e será reavaliado diariamente. Embora não haja um prazo oficial, a expectativa é de uma evolução rápida.

Com informações do O Globo.

Desafios no Calendário

O Flamengo vive um momento crucial na temporada de 2026:

Caça ao Líder: O Rubro-Negro ocupa a vice-liderança do Brasileirão, seis pontos atrás do Palmeiras, mas com a vantagem de ter um jogo a menos para disputar. Copa do Brasil: Já nesta quarta-feira (22/04), o time enfrenta o Vitória no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da competição. Dúvida na Escalação: É provável que Leonardo Jardim poupe Paquetá no duelo de quarta-feira para garantir que o meia esteja 100% para a sequência pesada do campeonato nacional.

A presença de Paquetá em campo tem sido o motor criativo do Flamengo, e sua rápida recuperação é vista como prioridade absoluta pela diretoria para manter a perseguição ao topo da tabela.