Plano de governo foca na transformação do papel do Estado, priorizando o fomento a novos negócios e a desburocratização

O cenário sucessório para o governo do Acre ganha novas definições com a confirmação de que Luisinho mantém sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco. Em movimentação recente, o político dissipou dúvidas sobre sua participação no pleito e apresentou o pilar central de sua plataforma: a implementação de um novo modelo de Estado Empreendedor.

A manutenção do nome de Luisinho na disputa sinaliza uma estratégia de posicionamento focada na renovação da gestão pública, buscando atrair o eleitorado que clama por soluções econômicas mais dinâmicas e menos dependentes da máquina estatal tradicional.

Foco na Economia e Gestão

A defesa de um “Estado Empreendedor” proposta por Luisinho sugere uma mudança de paradigma na administração acreana. Segundo o pré-candidato, o governo deve atuar como um facilitador do desenvolvimento, criando um ambiente de negócios favorável para atrair investimentos e gerar empregos através da iniciativa privada.

Entre as premissas desse modelo estão:

Desburocratização: Simplificação de processos para abertura e manutenção de empresas;

Fomento à Inovação: Apoio a setores tecnológicos e novas frentes produtivas;

Parcerias Estratégicas: Alinhamento entre o setor público e o empresariado para modernizar a infraestrutura do estado.

Tabuleiro Político

Ao reafirmar sua pré-candidatura, Luisinho intensifica o diálogo com diversos setores da sociedade, desde pequenos produtores até grandes empresários, tentando consolidar uma base de apoio que veja no empreendedorismo a saída para os desafios socioeconômicos do Acre.

A movimentação ocorre em um momento em que as peças do xadrez político começam a se mover com mais velocidade, e a proposta de um modelo de gestão diferenciado busca destacar seu nome em meio às opções tradicionais já postas para 2026.