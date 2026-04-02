05/04/2026
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Mãe de Mailza Assis chega ao Palácio Rio Branco para acompanhar posse da filha

Mailza será a segunda mulher a comandar o Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming

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Mãe
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

A mãe de Mailza, Creuza Assis, já chegou no Palácio Rio Branco para acompanhar a cerimônia de transmissão de cargo de Gladson Camelí para Mailza Assis, que assume o governo do Acre nesta quinta-feira (2).

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Mailza será a segunda mulher a comandar o Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming fazer história ao ser a primeira mulher a governar um estado do Brasil.

Gladson deixa o comando do Governo para disputar uma vaga no Senado Federal e passa a faixa governamental para Mailza. A cerimônia acontece no Palácio Rio Branco, onde haverá honrarias, execução de hinos, assinatura de posse e descerramento do quadro de ex-governador, que será levado para o Memorial dos Autonomistas posteriormente.

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