Mãe de Mailza Assis chega ao Palácio Rio Branco para acompanhar posse da filha

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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A mãe de Mailza, Creuza Assis, já chegou no Palácio Rio Branco para acompanhar a cerimônia de transmissão de cargo de Gladson Camelí para Mailza Assis, que assume o governo do Acre nesta quinta-feira (2).

Mailza será a segunda mulher a comandar o Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming fazer história ao ser a primeira mulher a governar um estado do Brasil.

Gladson deixa o comando do Governo para disputar uma vaga no Senado Federal e passa a faixa governamental para Mailza. A cerimônia acontece no Palácio Rio Branco, onde haverá honrarias, execução de hinos, assinatura de posse e descerramento do quadro de ex-governador, que será levado para o Memorial dos Autonomistas posteriormente.