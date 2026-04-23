Santiago afirmou que a governadora não tem pressa para definir sua equipe

A governadora Mailza Assis ainda não definiu quem vai coordenar sua campanha na disputa pelo Governo em 2026. A informação foi dada ao ContilNet pelo subchefe de gabinete do Palácio Rio Branco, Jonatan Santiago.

Apesar disso, a governadora tem um time pré-montado com algumas lideranças do próprio governo, a saber: o próprio Jonatan; o ex-secretário de Educação, Aberson Carvalho; o secretário de Governo, Luiz Calixto; e o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Santiago afirmou que a governadora não tem pressa para definir sua equipe e que a prioridade, no momento, é o plano de governo.

“Estamos definindo primeiro o plano de governo e a equipe que vai montá-lo. Existe um conselho político que tem discutido sobre isso, mas não há um nome específico; um grupo deve ser formado em breve”, disse Jonatan.

“Tem um grupo de pessoas e, provavelmente no decorrer da campanha, surgirá alguém para dar o comando geral, mas por enquanto temos dividido as tarefas”, acrescentou.

Jonatan disse ainda que o coordenador do grupo político deve ser definido apenas depois das convenções e que essa é uma decisão da própria governadora.

“Não precisa se definir agora, não é uma figura que se decide neste momento. Não precisamos agora de uma pessoa que divida o poder político com a governadora. O poder político é dela; ela que decide e dá o tom. Colocar um coordenador agora dividiria as ações políticas com ela, o que não é necessário. Coordenador político agora, não. Somente depois das convenções”, finalizou.