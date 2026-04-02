05/04/2026
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Mailza ainda não sabe quem vai assumir Sesacre e SEASDH: “Estamos conversando”

A SEASDH foi deixada pela própria vice-governadora, que assume o Governo

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Mailza (2)
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Durante a cerimônia de passagem da faixa governamental, nesta quinta-feira (2), a vice-governadora Mailza Assis, falou sobre quem deve assumir a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASD).

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A Sesacre foi deixada nesta quinta pelo secretário Pedro Pascoal, e SEASDH foi deixada pela própria vice-governadora, que assume o Governo.

“Olha, essa equipe está sendo decidida, ainda estou, eu recebi o governo ontem, hoje oficialmente, então essas decisões serão apresentadas à nossa população na semana que vem. Tudo isso está sendo pensado, planejado da melhor forma possível para que a gente tenha aí uma equipe que não pare os trabalhos e que a continuação dos bons projetos sigam com todo o avanço sem nenhum prejuízo”, pontuou Mailza.

“Não tem nada confirmado quanto aos secretários que possivelmente assumirão algumas pastas. Tudo isso nós ainda estamos analisando. Até mesmo a da secretaria que eu me afastei para assumir o governo”, concluiu.

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