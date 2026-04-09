Mailza anuncia contratação de novos aprovados do concurso do Iapen

Ainda não foram detalhados o número de convocados nem as datas exatas para início das atividades dos novos servidores no sistema penitenciário

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A governadora Mailza Assis anunciou, nesta quinta-feira (9), a contratação de novos servidores aprovados no concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o Iapen. A medida deve reforçar o quadro da segurança pública no estado nos próximos dias.

O anúncio foi feito durante agenda oficial, em que a chefe do Executivo também deu posse a 21 novos servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e realizou a entrega de 803 carteiras de habilitação por meio do programa CNH Social.

“Hoje foi um dia muito importante pra nossa população acreana. Acabei de dar posse a vinte e um novos servidores do Detran e também entregamos oitocentos e três carteiras do programa CNH Social e tem mais novidade, acabamos de atualizar a contratação dos aprovados do concurso do Iapen, é o nosso governo que segue avançando”, declarou a governadora.

Ainda não foram detalhados o número de convocados nem as datas exatas para início das atividades dos novos servidores no sistema penitenciário.