A governadora do Acre, Mailza Assis, anunciou um novo concurso da Polícia Civil do Acre (PCAC) durante coletiva de imprensa na cerimônia de posse do novo diretor-geral da instituição, Pedro Paulo Buzzolin. Ao todo, serão ofertadas 139 vagas.

Segundo a chefe do Executivo estadual, o governo pretende ampliar investimentos na Polícia Civil, como reforço no efetivo por meio de concurso.

“Uma instituição reconhecida, que tem um serviço de inteligência, combate ao crime, fundamental para que a gente preserve a segurança do nosso estado, a garantia dos direitos e precisa ser olhada, precisamos investir nessa instituição para que tenham condições de um trabalho que vai servir a nossa população acima de tudo. Então a população pode esperar segurança, comprometimento, respeito por parte da nossa polícia, e acima de tudo a garantia dos direitos”, disse.

“Uma das necessidades da nossa polícia é o efetivo, pessoas disponíveis para esse trabalho, para esse combate. Pensando nisso, observando as necessidades da Polícia Civil, vamos realizar o concurso, inicialmente, com 139 vagas para compor esse efetivo”, acrescentou.