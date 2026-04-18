18/04/2026
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Mailza anuncia R$ 5 milhões em investimentos e obras em Porto Walter

Governadora anunciou pavimentação de rua, ampliação de CRAS, construção de quadra e recuperação de ramais

Por Redação ContilNet 18/04/2026 às 16:11
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Mailza anuncia R$ 5 milhões em investimentos e obras em Porto Walter
Município de Porto Walter recebeu diversos investimentos do governo do Acre. — Foto Ingrid KellySecom.

Porto Walter começou o sábado (18) com anúncio de um pacote de investimentos que soma cerca de R$ 5 milhões e promete mexer com diferentes áreas do município, da infraestrutura urbana ao fortalecimento de serviços sociais. As ações foram anunciadas pela governadora Mailza Assis durante agenda oficial na região do Juruá.

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Entre as medidas, estão a pavimentação da Rua da Restinga, a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a construção de uma quadra poliesportiva e a destinação de recursos para recuperação de ramais, considerados fundamentais para o escoamento da produção rural e o acesso de comunidades mais afastadas.

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A Rua da Restinga, no bairro da Várzea, era um dos pontos mais críticos da cidade. A professora Tarciane da Silva Dias, moradora da via há seis anos, relata que conviveu por anos com lama e dificuldades de deslocamento, principalmente em períodos de chuva.

“Quando chovia, a dificuldade aumentava muito. Eu tenho duas filhas e muitas vezes precisava levá-las no braço até a beira da rua para irem à escola. Agora não. O ônibus passa na porta de casa. Estamos recebendo esses investimentos com muita alegria”, disse.

A governadora afirmou que os investimentos fazem parte de uma agenda contínua no município, que já recebeu outras ações nos últimos meses.

“Porto Walter é uma cidade especial. Hoje estamos entregando essa rua pavimentada e trazendo novas ações importantes para a população, com apoio de emendas e parcerias institucionais”, afirmou Mailza Assis.

Além das obras já em execução, o governo também anunciou a entrega de uma pá-carregadeira para reforçar os serviços de infraestrutura local e destacou programas sociais voltados a municípios isolados, como o Integra Acre, que subsidia passagens aéreas para pacientes em tratamento fora da cidade.

O pacote também inclui R$ 1 milhão para recuperação de ramais, medida que deve impactar diretamente comunidades rurais e produtores da região.

Mailza anuncia R$ 5 milhões em investimentos e obras em Porto Walter

Município de Porto Walter recebeu, neste sábado, 18, um pacote de investimentos. Foto: Indrid Kelly/Secom.

O prefeito César Andrade destacou a importância da parceria com o Estado. “Esses investimentos vão ajudar tanto na cidade quanto na zona rural, melhorando o acesso e o escoamento da produção”, afirmou.

Já o deputado federal Zezinho Barbary, autor de parte das emendas, reforçou a articulação entre os poderes. “É uma união de esforços para garantir que os recursos cheguem onde a população mais precisa”, disse.

Além das obras, a população também teve acesso a serviços de saúde, assistência social e atividades esportivas durante a programação.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

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