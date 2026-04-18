Governadora anunciou pavimentação de rua, ampliação de CRAS, construção de quadra e recuperação de ramais

Porto Walter começou o sábado (18) com anúncio de um pacote de investimentos que soma cerca de R$ 5 milhões e promete mexer com diferentes áreas do município, da infraestrutura urbana ao fortalecimento de serviços sociais. As ações foram anunciadas pela governadora Mailza Assis durante agenda oficial na região do Juruá.

Entre as medidas, estão a pavimentação da Rua da Restinga, a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a construção de uma quadra poliesportiva e a destinação de recursos para recuperação de ramais, considerados fundamentais para o escoamento da produção rural e o acesso de comunidades mais afastadas.

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A Rua da Restinga, no bairro da Várzea, era um dos pontos mais críticos da cidade. A professora Tarciane da Silva Dias, moradora da via há seis anos, relata que conviveu por anos com lama e dificuldades de deslocamento, principalmente em períodos de chuva.

“Quando chovia, a dificuldade aumentava muito. Eu tenho duas filhas e muitas vezes precisava levá-las no braço até a beira da rua para irem à escola. Agora não. O ônibus passa na porta de casa. Estamos recebendo esses investimentos com muita alegria”, disse.

A governadora afirmou que os investimentos fazem parte de uma agenda contínua no município, que já recebeu outras ações nos últimos meses.

“Porto Walter é uma cidade especial. Hoje estamos entregando essa rua pavimentada e trazendo novas ações importantes para a população, com apoio de emendas e parcerias institucionais”, afirmou Mailza Assis.

Além das obras já em execução, o governo também anunciou a entrega de uma pá-carregadeira para reforçar os serviços de infraestrutura local e destacou programas sociais voltados a municípios isolados, como o Integra Acre, que subsidia passagens aéreas para pacientes em tratamento fora da cidade.

O pacote também inclui R$ 1 milhão para recuperação de ramais, medida que deve impactar diretamente comunidades rurais e produtores da região.

O prefeito César Andrade destacou a importância da parceria com o Estado. “Esses investimentos vão ajudar tanto na cidade quanto na zona rural, melhorando o acesso e o escoamento da produção”, afirmou.

Já o deputado federal Zezinho Barbary, autor de parte das emendas, reforçou a articulação entre os poderes. “É uma união de esforços para garantir que os recursos cheguem onde a população mais precisa”, disse.

Além das obras, a população também teve acesso a serviços de saúde, assistência social e atividades esportivas durante a programação.

Com informações da Agência de Notícias do Acre