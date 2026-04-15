A governadora do Acre, Mailza Assis, assinou a ordem de serviço da execução da urbanização do Calçadão do Mercado Velho, nesta quarta-feira (15). A iniciativa marca uma nova ação na melhoria da infraestrutura urbana da capital, com mais acessibilidade e valorização do espaço público tradicional de Rio Branco.

Na segunda etapa da obra, com assinatura da ordem de serviço realizada nesta quarta, o governo deve fazer manutenções de pintura e outros ajustes na parte externa.

“Essa é uma obra de grande importância para o nosso estado, no valor de quase R$ 1 milhão aqui na parte externa e mais R$ 700 mil na parte interna do mercado. É uma valorização da nossa história, da nossa cultura, mas acima de tudo um fortalecimento do comércio. Aqui nós sabemos que tantas pessoas vivem do movimento que acontece aqui e essa organização, essa revitalização, essa colocação de segurança, mais estabilidade para os comerciantes vai ajudar muito, além de embelezar a nossa cidade, vai também desenvolver economicamente”, disse Mailza.

A governadora afirmou que está sendo feita uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco, responsável pela administração arte interna do Mercado Velho. “A parte externa é de responsabilidade do Estado, a parte interna é de responsabilidade da Prefeitura, como nós estamos fazendo a parceria, compreendendo que o serviço que é prestado lá dentro tem importância, toda a população dessa região, do comércio, quem vem visitar, quem vem passear, quem vem trabalhar, quem vem fazer suas compras passa pelo mercado para fazer a sua alimentação, o turista visita o mercado, então é importante que esteja bem apresentável e ofereça conforto para que isso tudo aconteça e traga mais movimento, traga mais geração de economia, que os empregos aqui cresçam, que as pessoas que frequentem esse lugar estejam bem acomodados, seguros e contemple a beleza que tem no nosso estado, a beira do Rio, aqui no Mercado Velho, as nossas feiras, tudo isso é importante”, destacou.

De acordo com a secretaria de Habitação e Urbanismo, Samilca França, a primeira etapa da obra já foi iniciada. “Foi um investimento de quase R$ 1 milhão, e compreende a 4.500 metros quadrados, que é essa revitalização do calçadão, antes dessa pavimentação que está aqui, teve a situação de toda a recuperação da drenagem, do esgoto, cada vez que a gente vai entrando na obra vai surgindo algum problema, porque o esgoto que vem dessa parte é antigo, mas tudo já está sendo solucionado”, disse.

Samilca explicou, ainda, que a previsão de entrega da primeira etapa da obra seja entregue no início de maio.