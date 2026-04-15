15/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho

Revitalização busca fortalecer o comércio local e atrair turistas para a região portuária da capital acreana

Por Maria Fernanda Arival, Contilnet 15/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho
Parceria entre Estado e Prefeitura busca modernizar o centro histórico da capital acreana/ Foto: ContilNet

A governadora do Acre, Mailza Assis, assinou a ordem de serviço da execução da urbanização do Calçadão do Mercado Velho, nesta quarta-feira (15). A iniciativa marca uma nova ação na melhoria da infraestrutura urbana da capital, com mais acessibilidade e valorização do espaço público tradicional de Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Na segunda etapa da obra, com assinatura da ordem de serviço realizada nesta quarta, o governo deve fazer manutenções de pintura e outros ajustes na parte externa.

Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho

Governadora Mailza Assis assina documento que garante R$ 1,7 milhão para o Mercado Velho/ Foto: ContilNet

“Essa é uma obra de grande importância para o nosso estado, no valor de quase R$ 1 milhão aqui na parte externa e mais R$ 700 mil na parte interna do mercado. É uma valorização da nossa história, da nossa cultura, mas acima de tudo um fortalecimento do comércio. Aqui nós sabemos que tantas pessoas vivem do movimento que acontece aqui e essa organização, essa revitalização, essa colocação de segurança, mais estabilidade para os comerciantes vai ajudar muito, além de embelezar a nossa cidade, vai também desenvolver economicamente”, disse Mailza.

A governadora afirmou que está sendo feita uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco, responsável pela administração arte interna do Mercado Velho. “A parte externa é de responsabilidade do Estado, a parte interna é de responsabilidade da Prefeitura, como nós estamos fazendo a parceria, compreendendo que o serviço que é prestado lá dentro tem importância, toda a população dessa região, do comércio, quem vem visitar, quem vem passear, quem vem trabalhar, quem vem fazer suas compras passa pelo mercado para fazer a sua alimentação, o turista visita o mercado, então é importante que esteja bem apresentável e ofereça conforto para que isso tudo aconteça e traga mais movimento, traga mais geração de economia, que os empregos aqui cresçam, que as pessoas que frequentem esse lugar estejam bem acomodados, seguros e contemple a beleza que tem no nosso estado, a beira do Rio, aqui no Mercado Velho, as nossas feiras, tudo isso é importante”, destacou.

Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho

Obras de drenagem e pavimentação no calçadão já estão em fase avançada em Rio Branco/ Foto: ContilNet

De acordo com a secretaria de Habitação e Urbanismo, Samilca França, a primeira etapa da obra já foi iniciada. “Foi um investimento de quase R$ 1 milhão, e compreende a 4.500 metros quadrados, que é essa revitalização do calçadão, antes dessa pavimentação que está aqui, teve a situação de toda a recuperação da drenagem, do esgoto, cada vez que a gente vai entrando na obra vai surgindo algum problema, porque o esgoto que vem dessa parte é antigo, mas tudo já está sendo solucionado”, disse.

Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho

Novo projeto arquitetônico prevê melhorias na iluminação e na acessibilidade para turistas/ Foto: ContilNet

Samilca explicou, ainda, que a previsão de entrega da primeira etapa da obra seja entregue no início de maio.

“Nós estamos executando essa parte do calçadão que compreende aqui a revitalização, toda essa revitalização com a iluminação, os bancos, mobilidade urbana, o guarda-corpo, a recuperação das fachadas e posteriormente a gente vai atender todas as necessidades dos permissionários”, disse.

Mailza assina ordem de serviço para urbanização do Calçadão do Mercado Velho

Mailza Assis autoriza obras de urbanização no Mercado Velho em Rio Branco/ Foto: ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.