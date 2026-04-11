11/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Mailza Assis nomeia novo secretário de Indústria e Tecnologia; saiba mais

Publicação oficial confirma saída de Assur Mesquita e chegada de gestor com foco em planejamento estratégico

Por Fhagner Soares, ContilNet 11/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza Assis nomeia novo secretário de Indústria e Tecnologia; saiba mais
Márcio Valter Agiolfi é o novo titular da Secretaria de Indústria e Tecnologia./ Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

O Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe mudanças no primeiro escalão do governo acreano neste sábado (11). A governadora Mailza Assis oficializou a nomeação do empresário Márcio Valter Agiolfi como o novo titular da Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). A decisão foi publicada em edição extra, consolidando a transição de comando em uma das pastas mais estratégicas para o desenvolvimento econômico da região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Agiolfi chega para substituir Assur Mesquita, cuja exoneração foi publicada com efeito retroativo ao dia 3 de abril. A troca ocorre em um momento em que o governo busca reforçar a articulação entre o setor público e o setor produtivo, visando a expansão da base tecnológica e industrial do estado.

Experiência e Foco no Setor Produtivo

O novo secretário carrega uma trajetória de mais de duas décadas voltada à gestão e ao planejamento estratégico. Reconhecido no meio empresarial por sua capacidade de articulação institucional, Agiolfi tem como marca a defesa da indústria e o fortalecimento de iniciativas que buscam gerar crescimento econômico sustentável.

LEIA TAMBÉM: 

Governo nega saída de Nayara da Secom e diz que Astério foi convidado para compor o time

Governo decreta situação de emergência em 6 cidades do Acre

Caso no Acre expõe atração por criminosos; saiba como se chama

Sua experiência em liderança e negociação de equipes é vista como um trunfo para a Seict. À frente da secretaria, o gestor terá o desafio de gerir projetos voltados à inovação, ciência e à infraestrutura tecnológica, competências essenciais para elevar a competitividade do Acre frente aos mercados regionais e internacionais.

Cenário de Mudança

Com a oficialização, Márcio Agiolfi inicia imediatamente os trabalhos de transição e alinhamento com as metas do governo estadual. A expectativa é de que sua gestão priorize a desburocratização e a criação de um ambiente favorável para novos investimentos, mantendo o foco no fortalecimento das cadeias produtivas locais.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.