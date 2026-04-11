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O Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe mudanças no primeiro escalão do governo acreano neste sábado (11). A governadora Mailza Assis oficializou a nomeação do empresário Márcio Valter Agiolfi como o novo titular da Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). A decisão foi publicada em edição extra, consolidando a transição de comando em uma das pastas mais estratégicas para o desenvolvimento econômico da região.

Agiolfi chega para substituir Assur Mesquita, cuja exoneração foi publicada com efeito retroativo ao dia 3 de abril. A troca ocorre em um momento em que o governo busca reforçar a articulação entre o setor público e o setor produtivo, visando a expansão da base tecnológica e industrial do estado.

Experiência e Foco no Setor Produtivo

O novo secretário carrega uma trajetória de mais de duas décadas voltada à gestão e ao planejamento estratégico. Reconhecido no meio empresarial por sua capacidade de articulação institucional, Agiolfi tem como marca a defesa da indústria e o fortalecimento de iniciativas que buscam gerar crescimento econômico sustentável.

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Sua experiência em liderança e negociação de equipes é vista como um trunfo para a Seict. À frente da secretaria, o gestor terá o desafio de gerir projetos voltados à inovação, ciência e à infraestrutura tecnológica, competências essenciais para elevar a competitividade do Acre frente aos mercados regionais e internacionais.

Cenário de Mudança

Com a oficialização, Márcio Agiolfi inicia imediatamente os trabalhos de transição e alinhamento com as metas do governo estadual. A expectativa é de que sua gestão priorize a desburocratização e a criação de um ambiente favorável para novos investimentos, mantendo o foco no fortalecimento das cadeias produtivas locais.