07/04/2026
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Mailza e parlamentares alinham pautas prioritárias para o Acre

A chefe do Executivo destacou a importância da integração para que as políticas públicas cheguem à ponta de forma eficiente

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Reuniao
Governadora Mailza Assis reuniu dez deputados estaduais nesta segunda-feira no Palácio Rio Branco.
📸 Foto Destaque: Foto: Clemerson Ribeiro/Secom
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O Palácio Rio Branco foi palco, nesta segunda-feira (6), de uma importante agenda de alinhamento político e institucional. A governadora Mailza Assis recebeu parte da bancada de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para estreitar as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo, visando a celeridade em projetos estratégicos para a população acreana.

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O encontro, realizado a convite da própria governadora, teve como pilar central a construção de soluções conjuntas. Durante a reunião, Mailza reforçou que a harmonia entre os poderes é a base para o avanço de pautas prioritárias. “Acho que esse momento de diálogo é fundamental. Nosso compromisso é trabalhar de forma integrada, com respeito, para garantir que os projetos avancem e que a população seja a principal beneficiada”, pontuou a gestora.

Apoio do Legislativo

Representando o parlamento acreano, o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, destacou o espírito de colaboração da casa. Ele lembrou os avanços conquistados em gestões anteriores e reafirmou a lealdade da Aleac para com a nova condução do estado. “Contamos com essa sua força de mulher e queremos trabalhar para melhorar ainda mais. Vamos contribuir em todas as áreas e garantimos nosso apoio”, afirmou o presidente.

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Presenças Ao todo, dez parlamentares participaram da audiência, formando uma frente de apoio para a continuidade das ações governamentais. Além de Nicolau Júnior, estiveram presentes:

  • Manoel Moraes (líder do governo na Aleac);

  • Adaílton Cruz, Chico Viga, Fagner Calegário, Michele Melo, Afonso Fernandes, André Vale, Wendy Lima e Gilberto Lira.

A reunião marca um passo estratégico na articulação política de Mailza Assis, assegurando que o Governo e a Aleac mantenham um canal aberto de comunicação para destravar demandas que atendam diretamente às necessidades do interior e da capital.

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