15/04/2026
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Mailza exonera diretora do Iteracre e nomeia comissionados na Sesacre

Lista foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira

Por Redação ContilNet 15/04/2026
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Mailza exonera diretora do Iteracre e nomeia comissionados na Sesacre
Foto: Gleilson Miranda/Arquivo

A governadora Mailza Assis voltou a promover mudanças em cargos comissionados do governo do Acre. As exonerações e nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15).

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A principal alteração ocorreu no Instituto de Terras do Acre (Iteracre). Mailza exonerou Aglair Susiane Verçosa de Lima do cargo de diretora executiva, administrativa e financeira e nomeou, para a função, Felipe Kauê do Nascimento Pereira.

Também foi publicada uma nova rodada de nomeações na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Nesta semana, o ContilNet revelou, com exclusividade, uma lista com nomes indicados para cargos de chefia e direção na pasta, que devem ser efetivados pelo novo secretário José Bestene.

Entre as mudanças, estão cargos de comando em unidades consideradas estratégicas da rede estadual, como a UPA Franco Silva e a Maternidade Bárbara Heliodora.

Veja, abaixo, as nomeações e exonerações publicadas nesta quarta-feira por Mailza:

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