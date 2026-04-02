Mailza faz primeiro discurso como governadora: “Estou pronta”

Em um momento histórico para a política acreana, Mailza Assis discursou pela primeira vez como governadora do Estado durante a solenidade de transmissão de cargo realizada em frente ao Palácio Rio Branco, nesta quinta-feira (2).
A governadora destacou que sua missão não é apenas dar continuidade ao trabalho, mas sim ampliar as conquistas já alcançadas, assumindo com cada cidadão o compromisso de seguir em frente e “fazer mais”.
Mailza iniciou seu pronunciamento com uma citação bíblica e agradeceu ao agora ex-governador Gladson Cameli pela confiança e pela parceria ao longo da gestão.
Ela ressaltou que Cameli viveu intensamente ao lado da população e deixou o cargo com altos índices de aprovação, afirmando ter orgulho de ter dividido a mesma equipe e de poder avançar no plano que ambos sonharam juntos para o estado.
Com um tom de prontidão, a governadora reafirmou seu preparo para os desafios que virão, declarando estar pronta para criar um novo ciclo de desenvolvimento baseado no diálogo, na inovação e na melhoria de vida das pessoas. Ela enfatizou que sua gestão terá a marca da dedicação das mães e mulheres acreanas, posicionando-se como uma voz ativa em defesa das questões sociais e da valorização dos trabalhadores.
Ao detalhar suas prioridades, Mailza Assis anunciou que a saúde terá como meta a ampliação de mutirões para diminuir filas, enquanto na área de emprego o foco será o estímulo aos empreendedores locais e a atração de novos investimentos para qualificar a juventude. Na segurança, a governadora garantiu que trabalhará sem descanso para proteger mulheres e crianças da violência, reforçando que, embora o caminho não seja simples, há determinação para garantir o direito à vida.
Encerrando seu discurso, Mailza pregou a união e o otimismo, afirmando que este será um tempo de trabalho e avanço para que todos possam olhar para o futuro com a certeza de que os melhores dias ainda estão por vir. Com fé e disposição, ela selou seu compromisso com o povo acreano, prometendo entregar o seu melhor para garantir um atendimento humano e digno em todas as áreas do governo.
CONFIRA NA ÍNTEGRA O DISCURSO DE MAILZA:
BOA NOITE!
ANTES DE COMEÇAR, QUERO SAUDAR (NOMINATA) E MINHA SAUDAÇÃO TAMBÉM PARA TODOS QUE VIERAM COMPARTILHAR ESSE MOMENTO HISTÓRICO PARA O NOSSO ACRE.
“O CORAÇÃO DO HOMEM TRAÇA O SEU CAMINHO, MAS O SENHOR LHE DIRIGE OS PASSOS.” ESSA FRASE DE PROVÉRBIOS 16:9, SE APLICA A TODOS NÓS, MAS TAMBÉM AOS GRANDES MOMENTOS VIVIDOS PELO NOSSO ESTADO. BONS LÍDERES SÃO FERRAMENTAS DE DEUS PARA CONDUZIR O SEU POVO.
E AGORA, ESTAMOS AQUI REUNIDOS DIANTE DE UN NOVO CAPÍTULO DA HISTÓRIA ACREANA PARA AGRADECER E CELEBRAR TODO O COMPROMISSO E ENTUSIASMO QUE O GOVERNADOR GLADSON CAMELÍ DEDICOU A CADA REGIÃO, CADA MUNICÍPIO E CADA CIDADÃO DO NOSSO ESTADO. GLADSON TEVE A DISPOSIÇÃO DE TER VIVIDO INTENSAMENTE AO LADO DA NOSSA GENTE, PARTILHANDO SUAS PREOCUPAÇÕES, SENTINDO SUAS DORES, MAS PRINCIPALMENTE, COMEMORANDO CADA CONQUISTA. NÃO POR PRÊMIO, MAS POR JUSTO RECONHECIMENTO, DEIXA O GOVERNO COM ALTÍSSIMOS ÍNDICES DE APROVAÇÃO E POPULARIDADE. SEI QUE MINHA FALA REPRESENTA A VOZ DE TODOS OS ACREANOS: OBRIGADA, GLADSON!
TENHO ORGULHO DE PODER DIZER QUE DIVIDIMOS A MESMA EQUIPE E PODEREI AVANÇAR NO PLANO QUE SONHAMOS JUNTOS PARA O ESTADO. DE MODO PARTICULAR, AGRADEÇO PELO APOIO E PELO RECONHECIMENTO DE CONFIAR A MIM, A LIDERANÇA PARA CUIDAR DO NOSSO BEM MAIS PRECIOSO: A POPULAÇÃO DO ACRE!
CIENTE DESSA RESPONSABILIDADE, TENHO A CORAGEM DE DIZER: ESTOU PRONTA! PRONTA PARA CRIAR UM NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO E AVANÇO PARA O ESTADO, BASEADO NO DIÁLOGO, INOVAÇÃO E TRABALHO COM FOCO NA MELHORIA DE VIDA DAS PESSOAS. PRONTA PARA DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DAS MÃES E MULHERES ACREANAS. SEREMOS A VOZ EM DEFESA DAS QUESTÕES SOCIAIS. PRONTA PARA FORTALECER A VALORIZAÇÃO DOS NOSSOS TRABALHADORES. QUEM SE DEDICA A LUTAR PELO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA TERÁ O NOSSO TOTAL APOIO E RECONHECIMENTO. PRONTA PARA LIDERAR A MISSÃO DE ACOLHER A POPULAÇÃO COM UM ATENDIMENTO HUMANO E DIGNO EM TODAS AS ÁREAS DO NOSSO GOVERNO. PRONTA PARA ASSUMIR, COM DETERMINAÇÃO E RESPONSABILIDADE A MISSÃO QUE ME É CONFIADA: GARANTIR QUE TODAS AS CONQUISTAS SERÃO PRESERVADAS E QUE AVANÇAREMOS AINDA MAIS EM CADA AÇÃO QUE NOS DISPUSERMOS EM REALIZAR.
COM O TRABALHO DO NOSSO GRUPO, O ACRE JÁ REALIZOU MUITO. MAS NOSSO POVO QUER, MERECE E TERÁ SEMPRE MAIS! ESSE É O COMPROMISSO QUE ASSUMO AGORA COM CADA ACREANO: DE SEGUIR EM FRENTE, – MAS NÃO SÓ ISSO -, DE FAZER MAIS! VAMOS PROCURAR OUVIR MAIS. ENTENDER MAIS. DIALOGAR MAIS. OUSAR MAIS. INOVAR MAIS. REALIZAR MAIS. VAMOS ENTREGAR O NOSSO MELHOR.
O CAMINHO RUMO AO FUTURO JÁ ESTÁ TRAÇADO. QUEREMOS APERFEIÇOAR O TRABALHO EM TODAS AS ÁREAS, MAS DESDE JÁ, ANUNCIO AS PRIORIDADES DESSA NOVA ETAPA: SAÚDE! NOSSA META SERÁ AMPLIAR OS MUTIRÕES DE CONSULTAS E CIRURGIAS, DIMINUIR AS FILAS E MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO. EMPREGO! IREMOS PRIORIZAR O ESTÍMULO AOS EMPREENDEDORES LOCAIS FORTALECENDO QUEM JÁ ESTÁ AQUI, MAS TAMBÉM VAMOS BUSCAR INVESTIDORES EM OUTROS ESTADOS PARA ABRIR NOVOS POSTOS DE TRABALHO NO ACRE E QUALIFICAR NOSSOS TRABALHADORES, SOBRETUDO A JUVENTUDE. SEGURANÇA! VAMOS AVANÇAR NA PROTEÇÃO DE NOSSAS MULHERES E CRIANÇAS DA VIOLÊNCIA. TRABALHAREMOS SEM DESCANSO, DIA E NOITE PARA GARANTIR O DIREITO A VIDA!
NÃO SERÁ SIMPLES, NÃO SERÁ FÁCIL, NÃO SERÁ IMEDIATO. MAS NÓS FAREMOS PORQUE TEMOS DETERMINAÇÃO! E A CORAGEM DE DIZER: O ACRE É O NOSSO ESTADO E POR ELE VALE A PENA LUTAR! É COM ESSE ESPÍRITO QUE HOJE ASSUMO ESTE CARGO: EQUILÍBRIO, ENTUSIASMO E GRATIDÃO. PORQUE ESSE NÃO É UM GOVERNO QUE COMEÇA HOJE. MAS TAMBÉM NÃO SERÁ UM GOVERNO COM PRAZO DE VALIDADE.
NÓS FAREMOS MAIS. NÓS IREMOS ALÉM. NÓS AMPLIAREMOS HORIZONTES. QUE ESTE SEJA UM TEMPO DE TRABALHO, UNIÃO E AVANÇO! E QUE, JUNTOS, POSSAMOS OLHAR PARA FRENTE COM A CERTEZA DE QUE OS MELHORES DIAS AINDA ESTÃO POR VIR.
MUITO OBRIGADA. COM FÉ NO TRABALHO E AS BENÇÃOS DE DEUS, VAMOS EM FRENTE COM ALEGRIA E DISPOSIÇÃO PARA FAZER O MELHOR PELO ACRE! ESSE É O COMPROMISSO QUE ASSUMO COM TODA A NOSSA GENTE!