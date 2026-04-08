TCE entrega lista tríplice e presta solidariedade a Mailza: “Desejar boa sorte”

📸 Foto: Ascom

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A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Dulcinéa Benício de Araújo Barbosa, entregou nesta quarta-feira (8) à governadora do Estado, Mailza Assis, a lista tríplice para a escolha do novo conselheiro da Corte.

Durante o encontro, além da formalização da entrega da lista, as conselheiras desejaram êxito à governadora na condução da escolha e das responsabilidades à frente do Executivo estadual.

Na ocasião, também foi manifestada solidariedade à governadora Mailza Assis diante dos recentes ataques que vem sofrendo, em um gesto institucional de respeito e defesa do exercício legítimo da função pública.

A presidente do TCE-AC destacou o caráter institucional da visita e reforçou a parceria entre os Poderes. “Viemos desejar boa sorte à governadora nesse momento importante e reafirmar que pode contar com o Tribunal de Contas para o que for necessário, sempre em prol do interesse público e do fortalecimento da gestão”, afirmou Dulcinéa Benício.

A lista

A lista tríplice encaminhada é composta pelos procuradores do Ministério Público de Contas: Anna Helena de Azevedo Lima Simão, Mário Sérgio Neri de Oliveira e Sérgio Cunha Mendonça, seguindo o critério de antiguidade previsto na legislação.

A formação da lista representa uma etapa fundamental para a recomposição do colegiado do Tribunal de Contas, após a aposentadoria do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, assegurando a continuidade das atividades de controle externo e o fortalecimento da fiscalização dos recursos públicos no Acre.