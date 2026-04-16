Mailza recebe novo reitor da Ufac, conselheiro do TCE e mais; confira

As visitas institucionais visam diálogo e parceria em prol do Estado

A governadora do Acre, Mailza Assis, na tarde desta quinta-feira (16), recebeu uma série de visitas para diálogo e parceria em prol do Estado.

Mailza recebeu o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), Mauro Sérgio Neri, que foi empossado nesta quinta-feira (16).

A nomeação ocorreu após a aprovação do nome de Mário Sérgio pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em votação realizada na quarta-feira (15). O placar foi de 16 votos favoráveis, de forma unânime entre os deputados presentes.

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Antes disso, o nome indicado pela governadora Mailza Assis havia sido aprovado em comissão especial e incluído em lista tríplice encaminhada pelo próprio Tribunal.

Além de Mauro Sérgio Neri, Mailza também recebeu o novo reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Josimar Batista Ferreira, que foi eleito com 52,74% dos votos no último mês.

A governadora também recebeu o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, que foi reeleito para o quadriênio 2026/2030, além do deputado federal José Adriano.

As visitas foram para diálogo, apresentação de plano de gestão e fortalecimento de parceria.