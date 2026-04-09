09/04/2026
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Mailza vistoria deslizamento e enviará insumos para obras em Tarauacá

Trecho cedido há três semanas é vital para o abastecimento e fluxo de veículos no município.

Por Fhagner Soares, ContilNet 09/04/2026 Atualizado: há 7 horas
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Mailza vistoria deslizamento e enviará insumos para obras em Tarauacá
Governadora Mailza Assis avalia danos causados por deslizamento na terceira entrada de Tarauacá
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🛡️ Editorial
Fato Checado

A governadora Mailza Assis cumpriu agenda oficial no município de Tarauacá nesta quarta-feira (8), acompanhada pelo prefeito Rodrigo Damasceno e pela vice-prefeita Marilete Vitorino. O foco principal da atividade foi a vistoria técnica na terceira entrada da cidade, local que sofreu um deslizamento de terra após intensas chuvas, comprometendo parte da pista.

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Durante a inspeção, a governadora solicitou ao Departamento de Estradas e Rodagens e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) máxima celeridade no transporte de insumos. A previsão é que os materiais necessários para a recuperação cheguem a Tarauacá na próxima segunda-feira (13). “Queremos garantir que as obras iniciem o mais rápido possível para devolver a segurança ao trecho”, afirmou a gestora.

Mailza vistoria deslizamento e enviará insumos para obras em Tarauacá

Deracre deve enviar insumos para o reparo da via na próxima segunda-feira/ Foto: Neto Lucena/Secom

Importância Estratégica

O prefeito Rodrigo Damasceno ressaltou a importância da via para a mobilidade local e agradeceu o apoio do Estado. “Pedimos agilidade para a governadora, que prontamente nos atendeu. É uma via importante onde houve, infelizmente, essa erosão”, destacou o prefeito.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, sargento Leandro Simões, o trecho cedeu há cerca de três semanas. Ele explicou que a via é fundamental não apenas para o abastecimento de insumos da cidade, mas também é um local muito utilizado pelos moradores para a prática de exercícios físicos.

Mailza vistoria deslizamento e enviará insumos para obras em Tarauacá

Prefeito Rodrigo Damasceno e vice Marilete acompanham vistoria técnica em via atingida por erosão/ Foto: Neto Lucena/Secom

Cenário de Emergência

A situação em Tarauacá é monitorada com atenção, já que o município faz parte do grupo de seis cidades acreanas que estão sob decreto de situação de emergência em decorrência da cheia dos rios. A recuperação da infraestrutura urbana é vista como prioridade para evitar o isolamento de bairros e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

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