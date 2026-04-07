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Maíra Cardi fala de diagnóstico de filha caçula e revela ajuda de esposa de Caetano Veloso

A pequena passou por vários especialistas até chegar a um diagnóstico e iniciar tratamento; saiba tudo

Letícia Campos

07/04/2026 às 18:30

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Maíra Cardi e a filha, Eloah (Crédito: Reprodução TikTok)

Maíra Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira (7/4) para falar do diagnóstico da filha caçula, Eloah, de cinco meses, fruto do casamento com Thiago Nigro. No vídeo, a influenciadora mostrou como ficou a pele da bebê e revelou ainda a ajuda que recebeu de Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso.

“Vim trazer notícias da Eloah, que, graças a Deus, está bem melhor”, celebrou a influenciadora e empresária, que também relembrou o pânico que viveu com a caçula. “A Eloah piorou muito no sábado [4/7]… Ela ficou em carne viva. Entrei em desespero”, contou.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Sophia com Eloah no colo, ambas filhas de Maíra CardiCrédito: Reprodução Instagram Thiago Nigro Maíra CardiCrédito: Reprodução Instagram Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago NigroCrédito: Reprodução TikTok Maíra Cardi Maíra Cardi e a filha, EloahCrédito: Reprodução Instagram

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“Muita gente se mobilizou… Minha social media falou com a Paula, que é a mulher do Caetano Veloso, que tem uma médica maravilhosa, que me atendeu de prontidão e reuniu uma galera da USP pra estudar o caso da Eloah”, revelou.

De acordo com Maíra, a filha foi inicialmente diagnosticada com alergia a leite. Uma nutricionista então compartilhou a experiência que teve com a própria filha, ajudando a influenciadora e empresária a entender o que estava ocorrendo. Eloah, na verdade, tem alergia a milho.

“A filha desta nutricionista tinha alergia e foi internada algumas vezes com estado bem sério. Ela se formou pra entender o que acontecia com a filha. E ela foi certeira (com a gente). Todo mundo tava dizendo que era alergia ao leite de vaca. Só que eu não consumo dar nada de vaca e ela tá mamando o meu leite, 100 ml do meu próprio leite, e 30 ml do complemento da fórmula mandada fazer em laboratório, e sem leite. A gente fez o teste de alergia e a nutricionista disse que ela tem alergia ao milho”, explicou.

A caçula melhorou após fazer tratamento com corticoide: “Agora estamos tratando o problema pela raiz. Ela é alérgica à soja, ao milho e ao leite. A gente tá trocando tudo aqui. Agora não posso comer mais nada. Eu já não comia, mas agora não posso comer mais nada. Milho tá em tudo que é lugar. Nas fórmulas de bebê tem xarope de milho”.

Além dos alimentos, nos exames de Eloah foi encontrada intoxicação por metais pesados, usados na máquina de esterilização. “No teste, deu também que ela tava intoxicada de solvente, água sanitária e sapólio que passavam nas bacias. Enxaguava, mas não saía (tudo). Então precisa cuidar com detergente, água e sabão… A pelinha do bebê é muito sensível e absorve tudo. Isso fez com que a pele dela ficasse mais alergênica. O copo virou. Foi a junção de tudo: alergia com leite, milho, com a máquina de esterilizar. No exame, deu que ela tava com metais pesados, alumínio, cádmio, entre outros… Era a máquina de esterilizar. Teve também o quarto dela com mofo, depois a máquina, sapólio, leite, milho… Chega uma hora em que o copo vira. A Eloah tá no tratamento dela, mas tá bem, graças a Deus”, finalizou Maíra, que contou que a menina está com uma dieta mais natural e tomando vitaminas.

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Tags:Eloáh Cardi Nigro, Maíra Cardi, Thiago Nigro

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Letícia Campos