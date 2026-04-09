Mais água! Inmet emite mais um alerta de chuvas intensas para todo o Acre

Moradores de todo o Acre devem redobrar os cuidados nesta quinta-feira (9). Um alerta de perigo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de forte instabilidade ao longo do dia.
O aviso começou às 9h27 e segue até 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no acumulado diário. Também são esperados ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h.
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Riscos e orientações
Com o cenário, há risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em diversas regiões do estado.
A recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas. Se possível, aparelhos elétricos devem ser desligados para evitar danos.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número do Corpo de Bombeiros, o 193.