Mais água! Inmet emite mais um alerta de chuvas intensas para todo o Acre

Previsão indica temporais, ventos fortes e risco de alagamentos em várias regiões do estado

📸 Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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Moradores de todo o Acre devem redobrar os cuidados nesta quinta-feira (9). Um alerta de perigo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de forte instabilidade ao longo do dia.

O aviso começou às 9h27 e segue até 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no acumulado diário. Também são esperados ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h.

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Riscos e orientações

Com o cenário, há risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em diversas regiões do estado.

A recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas. Se possível, aparelhos elétricos devem ser desligados para evitar danos.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número do Corpo de Bombeiros, o 193.