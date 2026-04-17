A previsão aponta para volumes de chuva que podem chegar a até 100 milímetros por dia

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas ao mesmo tempo para o estado, indicando risco de chuvas fortes e ventos intensos, com validade até o sábado (18).

De acordo com o aviso, todos os municípios do estado estão em alerta laranja, que representa situação de perigo, o território acreano também permanece sob alerta amarelo, considerado de perigo potencial. Na prática, isso significa que o clima pode mudar rapidamente e causar transtornos.

A previsão aponta para volumes de chuva que podem chegar a até 100 milímetros por dia, ou entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos que podem alcançar até 100 km/h. Esse cenário aumenta as chances de problemas como queda de energia, alagamentos, raios e até árvores derrubadas.

Diante da situação, o Inmet orienta que a população redobre os cuidados. A recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante ventos fortes, não estacionar veículos perto de torres ou estruturas metálicas e, sempre que possível, desligar aparelhos eletrônicos.

Em casos de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou buscar ajuda da Defesa Civil. A atenção deve ser constante, principalmente em áreas que costumam ser mais afetadas por temporais.