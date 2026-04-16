16/04/2026
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Mais de 120 mil famílias no Acre recebem Bolsa Família em abril; veja datas

Veja calendário do Bolsa Família para 123 mil famílias

Por Juan Vinícius, ContilNet 16/04/2026
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Mais de 120 mil famílias no Acre recebem Bolsa Família em abril; veja datas
Pagamento do Bolsa Família no Acre começa hoje | Foto: Reprodução

Os repasses do Programa Bolsa Família começam a ser pagos a partir desta quinta-feira (16) para cerca de 18,9 milhões de famílias em todo o Brasil. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comunicação Social, o estado do Acre conta com aproximadamente 123.705 famílias beneficiárias do programa.

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Ainda segundo o levantamento, o Acre está entre os cinco estados com maior valor médio de repasse, com benefício em torno de R$ 724,50 por família. O valor considera adicionais previstos pelo programa, como os destinados a crianças, gestantes e adolescentes.

O pagamento segue o calendário escalonado, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. O objetivo é garantir organização e evitar aglomerações durante o saque dos recursos.

O Bolsa Família é uma das principais políticas públicas de transferência de renda do país, voltada ao combate à pobreza e à promoção da segurança alimentar.

Confira o calendário de pagamento:

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