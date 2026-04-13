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Dados da Receita Federal, até às 14h desta segunda-feira (13), apontam que o Acre já registrou o envio de 43.795 declarações do Imposto de Renda de Pessoas Física (IRPF) 2026.

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Do total das declarações, 59,1% são no modelo pré-preenchidas. O balanço parcial aponta que 81,3% dos declarantes no estado tem direito a restituição, enquanto 12% vão pagar e 6,7% são sem imposto. A idade média dos contribuintes é de 45 anos.

Como esperado, a capital Rio Branco concentra o maior volume de movimentações fiscais, somando 28.046 declarações, o que representa mais da metade de todo o estado.

Imposto de Renda

A Receita implantou diversas novidades para a declaração do IRPF, como a antecipação do pagamento das restituições. Serão quatro lotes (29/05, 30/06, 31/07 e 31/08), ante cinco lotes, no ano passado.

Também há aprimoramentos nas declarações pré-preenchidas (com alertas para evitar erros de preenchimento); assim como cashback do IRPF para cerca de quatro milhões de contribuintes que não estavam obrigados e não entregaram a DIRPF 2025, mas que têm direito à restituição. Essa devolução, que pode alcançar R$ 1 mil por contribuinte, é um importante mecanismo de justiça fiscal, aponta a Receita.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 segue até as 23h59 do dia 29 de maio. O primeiro lote de restituições será pago em 29 de maio. A escala de prioridades nas restituições não teve alterações em relação ao ano passado, lembrando que o primeiro grupo a ser atendido será o de contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos.