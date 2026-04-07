Mais de R$ 2,2 milhões: Casa Militar fecha contrato para gerir frota

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A Casa Militar do Estado do Acre formalizou a contratação de empresa especializada para a gestão da frota oficial, com valor global superior a R$ 2,2 milhões. A medida foi publicada no Diário Oficial do Acre (DOE) e prevê a prestação de serviços voltados ao controle e manutenção dos veículos utilizados em atividades institucionais.

De acordo com o documento, o contrato inclui o fornecimento de combustíveis, como gasolina e diesel, além de serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem, chaveiro e reposição de peças. A gestão será feita por meio de sistema informatizado, com operação em tempo real.

Além disso, a contratação contempla o uso de tecnologias como cartões magnéticos, chips e etiquetas eletrônicas, que permitirão o monitoramento e controle das operações. A proposta é garantir maior eficiência na gestão da frota e otimizar os custos operacionais.

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O serviço atenderá veículos e motocicletas da Casa Militar tanto na capital quanto no interior do estado, incluindo deslocamentos para outros estados, quando necessário.

Nesse contexto, a iniciativa busca modernizar o controle da frota oficial, ao mesmo tempo em que amplia a capacidade de acompanhamento dos serviços prestados.

A contratação foi oficializada em publicação no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).