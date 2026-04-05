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O jornalista e ex-apresentador Manoel Soares voltou a ser o centro das atenções após fazer declarações inéditas sobre sua conturbada relação com Patrícia Poeta durante o período em que dividiram o comando do programa Encontro, na TV Globo. Em participação no podcast Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Manoel admitiu que a dupla enfrentou sérias dificuldades de convivência, o que acabou culminando em sua saída da atração.

Apesar da insistência do público e da curiosidade sobre os bastidores, o jornalista optou por uma postura cautelosa, evitando expor detalhes sórdidos das brigas internas. “Eu tenho as minhas opiniões sobre o período que a gente trabalhou juntos, que eu não fico dividindo, porque eu não acho que seja bacana”, pontuou.

Respeito e Distanciamento

Durante a entrevista, Manoel fez questão de separar o lado profissional das qualidades pessoais da apresentadora. Ele surpreendeu ao elogiar o filho de Patrícia, Felipe Poeta, a quem descreveu como um “puta de um músico e produtor fantástico”. Sobre a ex-colega, ele destacou a força necessária para uma mulher de mais de 40 anos se manter diariamente no ar.

“Eu não posso reduzir as pessoas às minhas desavenças ou desafetos. Não acho que as pessoas devam fazer isso. Não é saudável”, afirmou o jornalista.

Café na Mesa?

Ao ser questionado de forma direta sobre a possibilidade de manter uma amizade fora das câmeras, Manoel foi sincero e direto sobre o distanciamento entre os dois.

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“‘Manoel, você chamaria para tomar café na sua casa?’. Talvez, não. Mas acho que a Patrícia tem as qualidades dela e que precisam ser respeitadas”, encerrou, reafirmando que, embora não pretenda cultivar uma proximidade pessoal, mantém o reconhecimento pela trajetória profissional da apresentadora.