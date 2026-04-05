05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”

Apesar dos desafetos, o apresentador elogiou o talento musical do filho de Patrícia e a resiliência da jornalista no ar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Manoel Soares comentou a relação com Patrícia Poeta em entrevista a podcast de Juju Salimeni
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O jornalista e ex-apresentador Manoel Soares voltou a ser o centro das atenções após fazer declarações inéditas sobre sua conturbada relação com Patrícia Poeta durante o período em que dividiram o comando do programa Encontro, na TV Globo. Em participação no podcast Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, Manoel admitiu que a dupla enfrentou sérias dificuldades de convivência, o que acabou culminando em sua saída da atração.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Apesar da insistência do público e da curiosidade sobre os bastidores, o jornalista optou por uma postura cautelosa, evitando expor detalhes sórdidos das brigas internas. “Eu tenho as minhas opiniões sobre o período que a gente trabalhou juntos, que eu não fico dividindo, porque eu não acho que seja bacana”, pontuou.

Respeito e Distanciamento

Durante a entrevista, Manoel fez questão de separar o lado profissional das qualidades pessoais da apresentadora. Ele surpreendeu ao elogiar o filho de Patrícia, Felipe Poeta, a quem descreveu como um “puta de um músico e produtor fantástico”. Sobre a ex-colega, ele destacou a força necessária para uma mulher de mais de 40 anos se manter diariamente no ar.

“Eu não posso reduzir as pessoas às minhas desavenças ou desafetos. Não acho que as pessoas devam fazer isso. Não é saudável”, afirmou o jornalista.

Café na Mesa?

Ao ser questionado de forma direta sobre a possibilidade de manter uma amizade fora das câmeras, Manoel foi sincero e direto sobre o distanciamento entre os dois.

LEIA TAMBÉM: 

Influenciador Lucas Dourado chega ao Acre após fingir morte nas redes

Dona de salão suspende depilação íntima e motivo surpreende

“Está rolando um clima entre nós”, diz Petecão sobre chance de apoiar Alan Rick ao Governo

“‘Manoel, você chamaria para tomar café na sua casa?’. Talvez, não. Mas acho que a Patrícia tem as qualidades dela e que precisam ser respeitadas”, encerrou, reafirmando que, embora não pretenda cultivar uma proximidade pessoal, mantém o reconhecimento pela trajetória profissional da apresentadora.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.