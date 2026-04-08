Marcha para Jesus entra no calendário turístico de Rio Branco

Nova legislação reconhece a importância do evento, que já reúne milhares de fiéis pelas ruas da cidade

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A tradicional Marcha para Jesus agora faz parte, oficialmente, do calendário turístico de Rio Branco. A inclusão foi sancionada pelo prefeito Tião Bocalom por meio da Lei Municipal nº 2.651, publicada na edição desta quarta-feira (8), do Diário Oficial do Estado (DOE), consolidando o evento como uma das principais manifestações públicas de fé na capital acreana – e também como um potencial atrativo para visitantes.

A nova legislação reconhece a importância da Marcha para Jesus, evento que já reúne milhares de fiéis pelas ruas da cidade, com momentos de louvor, oração e apresentações musicais. Com a medida, a mobilização passa a ter respaldo institucional e visibilidade ampliada dentro do calendário turístico do município.

Manifestação religiosa

A proposta também reforça o papel do evento não apenas como manifestação religiosa, mas como atividade capaz de movimentar a economia local, especialmente setores como comércio, alimentação e serviços.

De acordo com a lei, a Marcha para Jesus deverá acontecer anualmente entre o início de maio e o final de junho.