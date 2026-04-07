Márcia Sensitiva revela os 4 signos que vão atrair dinheiro em abril

O mês de abril de 2026 chegou com uma energia vibrante de renovação, e para alguns grupos do zodíaco, o cenário não poderia ser mais otimista. A renomada clarividente e numeróloga Márcia Sensitiva, conhecida por suas previsões assertivas que dominam as redes sociais, revelou que este é o “mês de abertura”.
Segundo ela, o momento pede para cuidarmos de nossos “jardins internos” para permitir que a abundância floresça. Para quatro signos específicos, essa florescência virá acompanhada de um retorno financeiro significativo, seja através de novos negócios, reconhecimento profissional ou intuição apurada.
De acordo com o portal Metrópoles, Márcia destaca que a desenvoltura e a capacidade de negociação serão os motores da prosperidade neste ciclo, orientando os fiéis seguidores a estarem atentos às oportunidades que surgirem, mesmo aquelas que pareçam lentas no início.
Os eleitos da sorte: signos em ascensão financeira
Confira o detalhamento de Márcia Sensitiva para os signos que estarão com o “corpo fechado” para a escassez em abril:
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Gêmeos: A prosperidade virá pela comunicação. “O dinheiro entrará graças à sua desenvoltura e à sua capacidade de vendas”, afirma a astróloga.
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Câncer: O segredo será o controle. Abril reserva um excelente retorno financeiro para os cancerianos que souberem lutar pelos próprios interesses enquanto ajudam o próximo.
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Virgem: A intuição será o mapa do tesouro. Márcia recomenda que os virginianos sigam seus instintos financeiros, por mais ilógicos que pareçam.
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Peixes: Reconhecimento à vista. Projetos específicos e maiores chances de valorização profissional aguardam os piscianos, recompensando o esforço de períodos anteriores.
Resumo das previsões: Márcia Sensitiva (Abril 2026)
Confira as dicas e os números para potencializar sua sorte neste mês:
|Signo do Zodíaco
|Foco para o Dinheiro
|Números da Sorte
|Gêmeos
|Vendas e Negociações
|06, 08, 13, 14, 15, 21
|Câncer
|Controle Financeiro
|08, 13, 17, 20, 31, 60
|Virgem
|Intuição e Estratégia
|01, 08, 13, 18, 21, 49
|Peixes
|Reconhecimento e Projetos
|01, 08, 14, 19, 27, 36
As previsões de Márcia Sensitiva reforçam a necessidade de equilíbrio entre a ação prática e a energia espiritual. Segundo o levantamento do Metrópoles, o sucesso financeiro em abril de 2026 não será apenas fruto do acaso, mas da capacidade de cada signo em ler os sinais do universo e agir com confiança.