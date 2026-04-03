05/04/2026
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Marcus Alexandre descarta rumores de saída do MDB e reafirma apoio a Mailza

Segundo Marcus, o momento atual dentro da sigla é voltado principalmente à organização das chapas

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Mailza E Marcus
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato a deputado estadual, Marcus Alexandre, negou rumores sobre uma possível saída do MDB e garantiu que permanece alinhado ao projeto político do partido para as eleições. Em declaração ao ContilNet, ele afirmou que continua na legenda e reforçou apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do Acre.

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“Não, não tem nenhuma chance de eu sair do MDB. Sou presidente do MDB de Rio Branco, sou segundo vice-presidente estadual, sou dirigente partidário e sou candidato a deputado estadual pelo MDB. Não tem nenhuma chance e tô no projeto do MDB em apoio dessa governadora Mailza. Vamos apoiar a governadora Mailza”, declarou.

Segundo Marcus Alexandre, o momento atual dentro da sigla é voltado principalmente à organização das chapas proporcionais, com foco nas candidaturas para deputado estadual e federal. Ele explicou que outras definições políticas ainda serão debatidas internamente.

“Até amanhã, tem sido de discussão de montagem de chapas proporcionais, né? Deputado estadual, deputado federal. Então esse assunto de discussão de vice, que é uma questão que o MDB ainda vai discutir pra preservar nomes”, afirmou.

O emedebista acrescentou que a indicação para a vaga de vice-governador deverá partir do MDB, mas destacou que ainda não há decisão oficial. Ele também mencionou uma preferência pessoal para a composição.

“Já foi colocado que a indicação é do MDB, mas nós não acumulamos indecisões por conta justamente dessa janela de filiação partidária. A correria é essa, uma chapa de federal e estadual. Eu posso te dizer que a nossa indicação, pelo menos a minha, é a Jéssica Salles. Aí eu não estou falando em nome do partido, estou falando do Marcus Alexandre”, pontuou.

 

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