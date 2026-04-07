Filha de Mari Fernandez se chamará Isabela, nome que significa "Consagrada a Deus"

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A espera acabou para os fãs de Mari Fernandez. Nesta segunda-feira (06/04), a cantora compartilhou um vídeo emocionante onde o rosa tomou conta do cenário, confirmando a chegada de uma menina.

“É a nossa Isabela! Nosso mundo ficou mais rosa”, celebrou a artista em suas redes sociais, destacando que a pequena já chega trazendo “luz e doçura”.

A Origem e o Significado de Isabela

A escolha por um nome tradicional e elegante carrega uma carga simbólica profunda. Isabela é uma variante de Isabel, que tem raízes no hebraico Elisheba (ou Elishaba).

Significado Principal: “Deus é juramento” ou “Consagrada a Deus”.

Simbolismo Adicional: Em algumas interpretações etimológicas, o nome também está associado aos conceitos de “casta” e “pura”.

Com informações do Metrópoles.

O nome percorreu um longo caminho histórico, sendo adaptado do hebraico para o grego (Elisabet), passando pelo latim (Elisabeth) até chegar às línguas românicas como a forma que conhecemos hoje.

Popularidade no Brasil

Apesar de ser uma escolha clássica, Isabela mantém sua força entre os brasileiros. Segundo dados do IBGE baseados no Censo de 2022, o nome ocupa a 77ª posição no ranking de popularidade nacional, sendo uma escolha frequente por sua sonoridade suave e atemporal.

Para Mari Fernandez, que vive um dos melhores momentos de sua carreira em 2026, a maternidade ao lado de Júlia Ribeiro marca o início de um novo e “iluminado” capítulo pessoal.