Mazinho Serafim participa de reunião da bancada do União Brasil

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O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, participou de uma reunião da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (7). Ao lado da deputada federal Meire Serafim, ele destacou a importância do encontro como espaço de diálogo e alinhamento político.

Segundo Mazinho, a agenda reitera o compromisso do grupo com o desenvolvimento e a construção de melhorias para a população, especialmente no Acre.

“Um momento importante de diálogo e alinhamento, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento, a união de esforços e a busca por melhorias para a nossa população. Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e dedicação em prol de dias melhores para todos”, afirmou.

Projeto político mira fortalecimento da bancada no Acre

Durante a reunião, Mazinho também sinalizou sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições, defendendo o fortalecimento da representação do União Brasil no estado.

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Em tom de articulação política, ele projetou um cenário de crescimento da sigla no Acre.