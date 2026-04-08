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O “Little Hair” viveu uma noite de fã internacional. Nesta terça-feira (07/04), MC Cabelinho marcou presença em um evento fechado da marca de produtos capilares de Beyoncé, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O funkeiro carioca não conteve a admiração ao descrever a experiência de estar a poucos metros de uma das maiores artistas de todos os tempos.

Encontro com a Realeza

Embora o assédio em cima da cantora tenha impedido uma selfie direta, Cabelinho não saiu de mãos abanando. Ele conseguiu registrar um momento especial ao lado de Tina Knowles, mãe de Beyoncé, e compartilhou o encontro em seus stories. O evento também contou com a presença de Blue Ivy, filha da estrela.

Com informações do Metrópoles.

“Eu vi a Beyoncé assim, de pertinho, meu olho cheio d’água, velho. Tentei até tirar foto com ela, mas tinha muita gente em cima”, desabafou o artista em vídeo, visivelmente tocado pela aura da diva.

O Fenômeno Beyoncé em 2026

O encontro acontece em um momento de extrema relevância para a cantora, que recentemente foi oficializada como bilionária pela Forbes. Enquanto isso, no Brasil, os fãs seguem em alerta máximo: pistas encontradas em fotos recentes da artista alimentam os rumores de uma possível turnê em solo brasileiro ainda este ano.

Para Cabelinho, que já domina as paradas de sucesso no Brasil, ver o brilho de Beyoncé de perto serviu como combustível para sua própria trajetória internacional. “Ver a mulher de perto é outra parada”, concluiu o cantor, que segue aproveitando sua temporada em solo americano.