Ação da Polícia Federal cumpre mandados simultâneos em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (15)

A Polícia Federal deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (15), uma megaoperação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo figuras conhecidas da música e das redes sociais. Entre os principais detidos estão os cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo, além do influenciador digital Chrys Dias.

A ação ocorre simultaneamente em endereços de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em Maresias, no litoral paulista, agentes federais localizaram e prenderam MC Ryan SP em uma residência. Imagens exclusivas mostram o artista já sob custódia dos policiais durante as diligências na casa.

A Investigação

A operação foca no rastro financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado altas cifras. A Polícia Federal busca agora cruzar dados e apreender documentos e bens que comprovem a origem ilícita dos valores investigados.

Tanto MC Ryan SP quanto Poze do Rodo possuem milhões de seguidores nas redes sociais e são expoentes do gênero funk e trap no Brasil. Chrys Dias, também alvo da operação, é conhecido por rifas e ostentação de luxo na internet.

Próximos Passos

Os detidos serão encaminhados às sedes da Polícia Federal em suas respectivas regiões para prestar depoimento. A defesa dos artistas e do influenciador ainda não se manifestou oficialmente sobre as prisões e as acusações de envolvimento no esquema.

A operação continua em andamento ao longo desta manhã para o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão.